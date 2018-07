Donald Trump en colère parce que Melania regardait CNN

Melania Trump regardera ce qu’elle veut à la télévision, a affirmé la porte-parole de la première dame, mercredi.

Stephanie Grisham réagissait à un reportage du « New York Times » selon lequel le président Donald Trump était mécontent que la télévision de sa femme à bord d’Air Force One soit branchée sur CNN – et non sur Fox News Channel – lors de leur récent voyage en Europe.

Le « Times » a rapporté que M. Trump s’était mis en colère contre son personnel pour avoir enfreint une règle selon laquelle les télévisions de l’avion présidentiel doivent être réglées sur Fox News au début de chaque voyage.

Donald Trump est un fidèle téléspectateur de Fox News et il dénigre régulièrement CNN, qu’il accuse de diffuser des « fausses nouvelles ».

Mme Grisham a par ailleurs esquivé les questions sur les médias qui ont diffusé mercredi un bref enregistrement audio de M. Trump et de son ancien avocat personnel, Michael Cohen, alors qu’ils discutent d’un possible paiement pour obtenir l’histoire d’une ancienne mannequin de Playboy qui aurait eu une relation extraconjugale avec Donald Trump en 2006.

Cet enregistrement, qui a été capté par M. Cohen, semble contredire les allégations de l’équipe de campagne de M. Trump selon lesquelles celui-ci n’était pas du tout au courant du paiement fait par une entreprise médiatique pour obtenir en exclusivité les révélations de Karen McDougal ou de toute tentative d’empêcher que cette histoire ne devienne publique.