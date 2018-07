Deux hommes volent un requin en le plaçant dans une poussette

Deux hommes ont admis avoir volé un petit requin du réservoir d’un aquarium du Texas, avant de l’emporter, enveloppé dans une couverture et dissimulé dans une poussette, selon la police.

Miss Helen, un requin de 40 centimètres de long (16 pouces), a été ramenée à l’Aquarium de San Antonio lundi soir, deux jours après que le vol eut été capté par les caméras de surveillance.

Les images de surveillance montrent un homme prenant le requin du réservoir et l’emportant, dégoulinant d’eau. Un autre homme est ensuite aperçu en train de déposer un article enveloppé dans une couverture dans une poussette et partir, accompagné du premier homme et d’une femme portant un enfant.

La police a déclaré que les hommes ont mis le requin dans un seau avant de le placer dans la poussette.

Le requin a été retrouvé lundi soir dans une maison remplie de poissons et d’autres formes de vie marine, a déclaré le chef de la police de Leon Valley, Joseph Salvaggio.

M. Salvaggio a précisé que les hommes avaient avoué le vol du requin et que les enquêteurs devaient rencontrer la femme mardi. M. Salvaggio a déclaré à une chaîne de télévision locale que l’un des hommes connaissait bien la vie marine et qu’il se rendait probablement à l’Aquarium spécifiquement pour ce requin.

Les autorités discutent avec la National Oceanic and Atmospheric Administration afin de déterminer si des accusations peuvent être déposées, a ajouté le policier.