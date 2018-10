Il n’y a pas d’âge pour apprécier l’Acadie Nouvelle!

À l’Acadie Nouvelle, on aime dire que nos nouvelles intéressent les lecteurs de 7 à 77 ans (et plus). Mais là, c’est du jamais vu.

Âgé de quatre mois, le petit Jackson Chiasson Paulin est déjà un fidèle «lecteur» du journal. «Tout ce qui concerne la lecture le passionne», dit sa grand-mère Lisette McGraw, qui a pris ces photos chez elle à Le Goulet, dans la Péninsule acadienne.

La tante du petit, Nathalie McGraw, est enseignante à la maternelle de l’école L’Envolée à Shippagan. Elle a montré les photos à ses collègues, qui lui ont suggéré de nous les envoyer pour publication. Voilà, c’est fait.

Qui sait, peut-être que bébé Jackson sera journaliste à l’Acadie Nouvelle un jour!