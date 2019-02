La Fédération internationale d’escrime s’intéresse à son tour au sabre laser!

Les instances dirigeantes internationales de l’escrime voient d’un bon oeil la décision de la France d’adopter les duels au sabre laser.

L’Associated Press a fait état plus tôt cette semaine de la croissance de la popularité des duels au sabre laser en France, après que la Fédération française d’escrime eut accordé sa bénédiction au nouveau sport. La Fédération internationale d’escrime (FIE) a indiqué mardi que, même si le sabre laser ne compte pas parmi ses disciplines officielles, elle est intéressée de suivre la progression de ce nouvel événement.

En réponse à des questions transmises par l’AP il y a deux semaines, un responsable de la fédération, Serge Timacheff, a dit que la FIE a été en contact avec la fédération française concernant les événements au sabre laser et l’équipement qui est utilisé. M. Timacheff a expliqué par courriel que « nous surveillons toujours les nouvelles tendances du combat à l’épée et nous sommes intéressés à observer son développement et son adoption par la Fédération française d’escrime ».