Vidéo: le dictateur Kim Jong-un s’arrête fumer avant de rencontrer Donal Trump

On ne sait pas si le dictateur nord-coréen Kim Jong-un va bientôt abandonner ses armes nucléaires, et on pourrait probablement en dire autant de ses cigarettes.

La chaîne de télévision japonaise TBS a filmé M. Kim, un fumeur habituel, en train de prendre une pause cigarette avant l’aube, dans une gare ferroviaire chinoise quelques heures avant son arrivée au Vietnam pour son sommet avec le président Donald Trump concernant l’impasse internationale face aux armes nucléaires et aux missiles du Nord. La vidéo montrait M. Kim bouffant une cigarette et discutant avec des responsables nord-coréens à la gare de Nanning, en Chine. Une femme qui semblait être sa soeur Kim Yo-jong, l’un des individus les plus puissants de Corée du Nord, est vue avec un cendrier en cristal.

On voit également sur la plate-forme Hyon Song-wol, une élite du parti au pouvoir nord-coréen et la leader du célèbre groupe de filles Moranbong trié sur le volet par M. Kim. L’inclusion de Mme Hyon dans la délégation nord-coréenne laisse entendre que des événements culturels pourraient faire partie des accords conclus entre Washington et Pyongyang cette semaine, alors que les deux pays chercheront des mesures plus simples pour améliorer leurs relations.

M. Kim est arrivé au Vietnam mardi après un trajet de 70 heures en train qui a traversé le sud de la Chine. Bien que les raisons pour lesquelles M. Kim ait choisi de parcourir la Chine au lieu de se rendre directement à Hanoï demeurent obscures, certains experts croient qu’il a pu avoir l’intention de montrer les liens de la Corée du Nord avec son principal allié, la Chine, un levier crucial dans ses négociations avec M. Trump. M. Kim, qui a modelé son style de leadership sur celui de son charismatique grand-père Kim Il-sung, cherchait aussi peut-être à exploiter la nostalgie des Nord-Coréens à propos de leur fondateur, qui voyageait fréquemment en train.

En dépit d’une campagne antitabac menée en Corée du Nord, M. Kim est fréquemment vu avec une cigarette à la main. En juillet 2017, le radiodiffuseur d’État nord-coréen l’a montré en train de fumer en passant devant l’un de ses missiles balistiques intercontinentaux à carburant liquide alors qu’il se préparait pour un essai. Les médias d’État ont également montré M. Kim et des responsables nord-coréens riant et s’allumant des cigarettes après le succès du dernier test de missile intercontinental du Nord en novembre 2017.