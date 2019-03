Astérix, Obélix, Idéfix et Yoda sont maintenant des coléoptères

L’île indonésienne de Sulawesi est connue pour sa flore et sa faune fantastiques, y compris un sanglier à quatre défenses et un buffle nain.

Il n’est donc pas surprenant qu’un entomologiste de renommée mondiale y ait découvert une centaine de nouveaux coléoptères dont l’apparence lui a rappelé certains des personnages les plus connus de la culture populaire. Tous ces scarabées non-volants sont du genre Trigonopterus. Un tout petit spécimen vert qui se cache au plus profond de la forêt a ainsi été nommé T. yoda. Trois autres ont été baptisés Astérix, Obélix et Idéfix _ le T. obelix étant bien évidemment plus costaud et plus rondelet que ses compagnons.

Les nouveaux insectes ont été découverts et décrits par Alexander Riedel, un entomologiste et taxonomiste du Muséum d’histoire naturelle de Karlsruhe, et son confrère Raden Pramesa Narakusumo, de l’Institut indonésien des sciences. M. Riedel avait précédemment décrit le T. chewbacca, un scarabée aux pattes velues. Cette découverte est annoncée dans les pages du magazine scientifique ZooKeys.