La Colombie-Britannique fracasse des records de chaleur

La Colombie-Britannique accueille le premier jour du printemps avec une autre journée de chaleur record.

Environnement Canada a indiqué qu’une énorme crête de haute pression se trouvait au-dessus de la province, repoussant les intempéries et causant des températures exceptionnellement élevées. Quarante-deux records ont été enregistrés dans les environs de la Colombie-Britannique, mardi, et 26 avaient été notés lundi.

Les records de mardi font état d’une température de 20 degrés dans le port de Victoria, ce qui brise l’ancienne marque de 16,7 degrés établie en 1878. Le point le plus chaud au Canada a été Tofino, sur l’île de Vancouver, où le mercure a atteint 24,5 degrés, dépassant de 5,1 degrés le précédent record de 1928. Le bureau météorologique s’attend à ce que la chaleur inhabituelle se poursuive mercredi, mais prévoit des nuages, des averses et des températures plus fraîches d’ici vendredi.