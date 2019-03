La police de Sherbrooke cherche deux présumés voleurs de lézard

La police de Sherbrooke est à la recherche de deux personnes qui auraient volé un lézard dans une animalerie de la ville.

Dans un communiqué, la police décrit le « suspect et sa complice » comme étant un homme blanc d’environ 35 ans et une femme blanche d’environ 45 ans. L’homme mesurerait environ 5’10 et pèserait 200 livres, a les cheveux bruns avec calvitie au-dessus de la tête et aux tempes et une barbe brune. Au moment de l’incident, il portait un manteau vert avec un gros logo au dos, des jeans bleu foncé et des bottes de travail foncées.

La femme, quant à elle, est décrite comme étant « de forte corpulence, avec un accent anglophone et odeur de cigarette très forte ». Elle portait un manteau rouge vin/bourgogne, un pantalon blanc et des chaussures noires. Elle a les cheveux bruns avec des mèches pâles. L’incident serait survenu le 8 mars dernier, lorsque le suspect et sa complice auraient volé un lézard « Dragon barbu commun », d’une valeur de 200 $, ainsi que des articles pour le nourrir à l’animalerie La grande ménagerie, située sur la rue King Ouest. La police demande au public ayant des informations à leur sujet de communiquer avec elle.