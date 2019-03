NASA: la première sortie spatiale féminine annulée pour un problème vestimentaire

Pour la première fois à la NASA, une équipe d’astronautes formée entièrement de femmes devait faire une sortie spatiale, mais cela a été annulé en raison d’un problème vestimentaire.

L’astronaute Anne McClain devait être en orbite autour de la Station spatiale internationale vendredi avec Christina Koch. Mais Mme McClain a dû annuler sa présence étant donné qu’il n’y avait pas assez de temps pour obtenir deux combinaisons de taille moyenne. Christina Koch devra sortir avec un astronaute masculin.

La porte-parole de la NASA, Brandi Dean, a expliqué mardi que Mme McClain s’était entraînée dans des combinaisons de taille moyenne et grande. Elle portait une combinaison de taille moyenne pour la sortie dans l’espace de vendredi dernier et était supposée porter une grande cette semaine. Elle a finalement décidé que cette taille était trop grande. En 54 ans de sorties dans l’espace, les femmes ont toujours été accompagnées par des hommes, étant donné que ces derniers ont toujours été plus nombreux que les femmes dans l’espace.