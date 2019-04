Il aurait nagé nu chez les requins d’un aquarium: procès en septembre

Un homme accusé d’avoir nagé, nu, dans le bassin des requins à l’Aquarium de Toronto devrait subir son procès en septembre.

Les avocats de la Couronne et de la défense ont accepté vendredi que David Weaver subisse son procès les 19 et 20 septembre. La Police de Toronto allègue que M. Weaver a d’abord agressé un homme à l’extérieur d’un restaurant où l’on présente des spectacles à thématique médiévale, en octobre 2018. Deux heures plus tard, l’accusé se serait rendu à l’aquarium Ripley.

Sur des vidéos publiés dans les médias sociaux, on voit un homme, nu, nager dans un bassin alors que des requins passent en dessous. On voit aussi un agent de sécurité de l’Aquarium tenter de contraindre l’intrus en petite tenue à sortir du bassin. M. Weaver est accusé de voies de fait causant des lésions corporelles, de méfait de moins de 5000 $ et de méfait pour avoir gêné l’exploitation d’un bien.