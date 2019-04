Loterie Powerball: le gagnant du gros lot de 768M$ US est de Milwaukee

Le seul billet correspondant aux six numéros de la loterie Powerball, qui pourrait permettre de remporter un gros lot estimé à 768,4 millions $ US, a été vendu dans une banlieue de Milwaukee, au Wisconsin.

Selon les représentants de la loterie du Wisconsin, le billet, d’une valeur en argent de 477 millions $ US, a été vendu à une station-service de New Berlin, une ville d’environ 40 000 habitants et située à 23 kilomètres de Milwaukee. Le gagnant n’a pas encore réclamé son prix, a indiqué la directrice de la loterie du Wisconsin, Cindy Polzin.

En vertu de la loi, le ou les gagnants ne peuvent demeurer anonymes et ont 180 jours pour se manifester. Sans cela, le billet n’a aucune valeur. La station-service recevra 100 000 $ US pour avoir vendu le billet. Cette somme ne sera pas prélevée du gros lot, a indiqué le porte-parole David Brauer. Il y a deux ans, un autre habitant du Wisconsin avait décroché le gros lot de Powerball, qui était de 156 millions $ US à l’époque.

Bien que le prix ait augmenté régulièrement depuis le précédent gagnant du gros lot le 26 décembre, les chances d’obtenir les cinq boules blanches et le numéro Powerball restaient minimes. Le dernier gros lot est le troisième plus élevé derrière le record mondial de 1,586 milliard $ US remporté par des gagnants en Californie, en Floride et au Tennessee en janvier 2016, et le gros lot de 1,537 milliard $ gagné en Caroline du Sud en octobre dernier.

Le chiffre estimé de 768,4 millions $ US fait référence à l’option de rente, payée sur 29 ans. Presque tous les gagnants du grand prix choisissent le prix en argent. Les deux options sont avant les impôts. Le secrétaire du ministère du Revenu du Wisconsin, Peter Barca, a déclaré lors de la conférence de presse que si le gagnant ou les gagnants remportaient le prix en espèces, l’État réclamerait 38 millions $ US des gains.