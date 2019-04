L’arme du suicide de Van Gogh aux enchères!

Une maison d’enchères parisienne met en vente l’arme de poing que le peintre Vincent Van Gogh aurait utilisée pour se suicider.

Le revolver de poche de calibre 7 mm, considéré par certains comme l’arme la plus célèbre du monde artistique, sera vendu par Auction Art le 19 juin au centre Drouot, à Paris. L’arme a été découverte dans les années 1960 dans des champs du village d’Auvers-sur-Oise, dans la région parisienne, où on considère habituellement que Van Gogh s’est tiré une balle dans la poitrine en 1890. Il est mort deux jours plus tard.

Un livre écrit par des lauréats du prix Pulitzer remet toutefois cette version en question et affirme que Van Gogh a plutôt été abattu par deux adolescents. L’arme vendue aux enchères a été présentée au musée Van Gogh d’Amsterdam dans le cadre d’une exposition en 2016.