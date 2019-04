C.-B.: une chatte affamée et débrouillarde retrouvée vivante dans un conteneur

Une chatte tigrée au pelage orange a probablement utilisé plusieurs de ses neuf vies lors d’un voyage entre la Chine et la Colombie-Britannique.

La SPCA de la Colombie-Britannique a déclaré que la jeune chatte très amaigrie âgée de six ans avait été retrouvée dans un conteneur maritime qui a été chargé il y a près d’un mois à Shenzhen. Le conteneur est arrivé par navire au port de Vancouver et a été expédié à Prince George. La chatte qui ne porte pas de nom y a été retrouvée parmi des palettes, du carton déchiqueté et des granules de mousse. Il n’y avait ni nourriture ni eau, mais tout porte à croire qu’elle a survécu en léchant la condensation qui s’était formée sur les parois du conteneur.

Les agents responsables du contrôle des animaux ont déclaré que le félin ne pesait que 1,5 kilogramme lorsqu’il a été découvert par le personnel d’une entreprise de distribution de verre pour automobiles à Prince George alors que les palettes étaient en train d’être retirées. La chatte a été placée en quarantaine et elle reçoit des soins dont la SPCA estime les coûts à près de 2800 dollars.