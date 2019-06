Saint-Jean souligne le centenaire du premier vol direct transatlantique

Saint-Jean commémore aujourd’hui le centenaire du premier vol sans escale à travers l’océan Atlantique, qui a décollé de Terre-Neuve.

Les aviateurs britanniques John Alcock et Arthur Brown ont commencé leur voyage historique le 14 juin 1919. Ils ont quitté ce qui est aujourd’hui la ville de Saint-Jean et ont volé 16 heures dans des conditions difficiles avant d’atterrir en Irlande. Gary Hebbard, qui écrit sur l’histoire de l’aviation, explique que le vol a façonné le transport aérien international tel qu’il est connu aujourd’hui.

Les expositions et les reconstitutions ont commencé à Saint-Jean en mai pour célébrer les réalisations du duo et l’histoire de l’aviation de la province. Le neveu de John Alcock, Tony Alcock, a parlé lors d’un événement public le mois dernier à Saint-Jean des leçons à tirer du travail d’équipe et de la résilience de ce vol historique.