Un réseau de voleurs d’huile de cuisson usagée démantelé

Des agents fédéraux affirment avoir démantelé un réseau de vol impliquant 21 personnes, qui se seraient emparées d’un produit précieux: 3,9 millions $ d’huile de cuisson usagée appelée « graisse jaune ».

Un acte d’accusation fédéral descellé jeudi indique que les voleurs ont ciblé des restaurants en Caroline du Nord, au Tennessee et en Virginie pendant cinq ans, pompant l’huile usée des réservoirs des restaurants dans des camions pour l’expédier à travers le pays.

Cette huile est un véritable or graisseux pour les entreprises de biodiesel. Les données du département de l’Agriculture des États-Unis montrent qu’une charge de 100 livres de « graisse jaune » vaut 25 $. Selon le procureur américain Robert Higdon Jr., l’industrie de la transformation de l’huile perdrait entre 45 et 75 millions $ chaque année. Les suspects font face à des accusations de complot et de blanchiment d’argent passibles de peines de prison pouvant aller jusqu’à 25 ans.