Des personnes âgées se disputent sur un terrain de golf: 5 morts

Un troisième corps a été retrouvé dans les décombres d’une maison mobile incendiée en Californie, portant à cinq le nombre de personnes mortes après une dispute sur un terrain de golf.

La police de Santa Maria a identifié Kurt Bracke, 70 ans, et Richard Hanen, 78 ans, comme les deux victimes qui ont été abattues par des projectiles d’arme à feu. Des citoyens ont raconté au Santa Maria Times que les deux victimes et le tireur se querellaient depuis longtemps et que la situation a dégénéré sur le terrain de golf de la Casa Grande Mobile Estates à Santa Maria, une ville côtière située à environ 225 km au nord-ouest de Los Angeles. Le tireur n’a pas été identifié. « Ces trois types se menaçaient depuis longtemps », a déclaré Keith Castro.

Alors qu’ils répondaient à un appel concernant des coups de feu dans un parc de maisons mobiles vendredi matin, la police a trouvé le cadavre d’un homme atteint par balle à l’intérieur du club-house de Casa Grande et un autre corps inanimé sur l’herbe à proximité du bâtiment, a rapporté le Santa Maria Times. Le tireur aurait fui dans sa maison mobile, qui a pris feu après une petite explosion. L’incendie s’est propagé aux maisons mobiles à proximité avant qu’il ne soit éteint par les pompiers. Des munitions à l’intérieur de la maison du tireur ont provoqué plusieurs explosions.

« Pendant que nous luttions contre l’incendie, les munitions explosaient », a déclaré le chef de la police, Phil Hansen. Les autorités ont initialement trouvé deux corps dans les décombres, dont l’un serait celui du tireur, mais samedi, la police a indiqué qu’une autre victime avait été retrouvée. Les victimes n’avaient pas encore été officiellement identifiées dimanche. La conseillère municipale de Santa Maria, Gloria Soto, a présenté ses condoléances aux familles des victimes sur Twitter. « Je suis déterminée à travailler sur les politiques qui assureront la sécurité de nos résidents et de leurs familles », a-t-elle écrit. La police de Santa Maria a refusé de divulguer toute information supplémentaire et Casa Grande Mobile Estates a refusé de commenter les événements dimanche.