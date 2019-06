La canicule pousse l’Allemagne à imposer des limites de vitesse

De grandes parties de l’Europe occidentale et centrale ont souffert de fortes chaleurs, mercredi, poussant les autorités allemandes à imposer des limites de vitesse sur des autoroutes par crainte de voir des chaussées se déformer. En France, certaines écoles sont maintenues fermées par précaution.

Les autorités ont prévenu que les températures pourraient atteindre les 40 degrés Celsius dans certaines parties du continent au cours des prochains jours, alors que de l’air sec et chaud se déplace au nord de l’Afrique. Le ministère des Transports de l’État de Saxe-Anhalt, dans l’est de l’Allemagne, a annoncé qu’il avait imposé des limites de vitesse de 100 km / h ou 120 km / h sur de courts tronçons de route jusqu’à nouvel ordre. Ces tronçons n’ont généralement pas de limite de vitesse, mais les responsables craignent qu’ils ne craquent sous la chaleur et ne mettent en danger les conducteurs.

La professeure Hannah Cloke, chercheuse sur les risques naturels à l’Université de Reading, au Royaume-Uni, a indiqué que la chaleur ainsi que l’accumulation d’humidité constituaient une « combinaison potentiellement mortelle ». « Les enfants, les personnes âgées et les personnes présentant des problèmes de santé sous-jacents sont particulièrement à risque », a-t-elle déclaré. En France, certaines écoles ont été fermées en raison des températures élevées qui devraient atteindre 39 degrés Celsius en région parisienne plus tard dans la semaine. De telles températures sont rares en France, où la plupart des maisons et de nombreux bâtiments ne sont pas climatisés.

À Paris, les autorités ont interdit les voitures plus anciennes dans la ville pour la journée, car la vague de chaleur aggrave la pollution. Les autorités régionales estiment que la mesure mise en place mercredi concerne près de 60 pour cent des véhicules circulant en région parisienne, parmi lesquels de nombreux camions de livraison et des voitures plus anciennes et plus polluantes que les modèles plus récents. Les contrevenants risquent des amendes.