Un défilé du 1er Juillet annulé au Nouveau-Brunswick, faute de participants

Le défilé de la fête du Canada dans une petite ville du Nouveau-Brunswick a été annulé cette année en raison d’un manque de participants.

La Ville de Sussex affirme qu’après un appel de candidatures pour le défilé du 1er juillet, elle n’a reçu que cinq propositions. Jason Thorne, directeur des services communautaires de Sussex, petite ville située entre Saint-Jean et Moncton, croit que ce désintérêt cette année a plus à voir avec le calendrier qu’avec un réel manque de patriotisme. « Comme la fête du Canada tombe un lundi cette année, cela offre un véritable long week-end. J’imagine que les gens avaient d’autres projets, comme voyager ou passer du temps au chalet », a estimé M. Thorne. « Or, avec seulement cinq participants, nous nous sommes demandé s’il valait la peine de fermer des rues, par exemple. Nous avons donc choisi d’annuler le défilé. »

M. Thorne assure que les nationalistes canadiens ne manquent pas dans la région de Sussex et il s’attend à une forte participation aux autres événements de la fête du Canada organisés dans la petite communauté de quelque 4300 âmes. « Nous organisons un déjeuner communautaire, six heures de musique, des activités pour les enfants à l’aréna pendant cinq heures, des kiosques de nourriture, un barbecue avec hot-dog gratuits, un gâteau de la fête du Canada et, à 22 h 15, nous avons ce que je pourrais qualifier de plus beaux feux d’artifice au Nouveau-Brunswick », a soutenu M. Thorne.

La Ville ne jette pas l’éponge pour l’an prochain: elle lancera un appel aux participants pour le défilé et espère le voir revenir en 2020.