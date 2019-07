4 Juillet: Joey Chestnut remporte une victoire avec 71 hot dogs

Joey « Jaws » Chestnut a gobé jeudi 71 hot dogs pour remporter une 12e victoire lors du célèbre concours organisé chaque année à l’occasion de la fête de l’Indépendance des États-Unis sur la promenade de Coney Island, à New York.

Le Californien a facilement devancé 17 autres participants, mais n’a pas battu la marque de 74 hot dogs qu’il avait établie l’an dernier. Après le concours, M. Chestnut a déclaré qu’il aurait encore de la place pour « quelques » hot dogs. Il n’a perdu qu’une seule fois le concours depuis 2007. Miki Sudo avait précédemment remporté la victoire chez les femmes en engloutissant 31 hot dogs. Elle en avait avalé 37 l’an dernier, mais a quand même remporté un sixième titre de suite. Sa plus proche rivale, Michelle Lesco, en fait englouti 26.

Le record de 45 hot dogs chez les femmes appartient à Sonya « The Black Widow » Thomas. M. Chestnut et Mme Sudo empochent chacun 10 000 $ US. Ce concours insolite a vu le jour en 1972.