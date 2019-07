Floride: un homme aurait sectionné le pénis de l’amant de sa femme

Un homme de la Floride est soupçonné d’avoir sectionné le pénis de l’amant de sa femme et de s’être enfui avec l’organe.

La presse locale rapporte que l’homme de 49 ans, Alex Bonilla, a été arrêté quelques heures plus tard et notamment accusé de voies de fait graves. Le bureau du shérif du comté de Gilchrist a indiqué mardi que M. Bonilla s’est introduit par effraction chez son voisin dimanche. Il aurait alors ligoté l’homme à la pointe d’une arme et aurait utilisé des ciseaux pour le mutiler.

La victime aurait dit aux policiers que M. Bonilla s’est ensuite enfui chez lui en emportant le pénis. M. Bonilla aurait surpris sa femme et la victime pendant leurs ébats sexuels au mois de mai. La victime a été hospitalisée.