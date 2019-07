15 monuments à voir au Nouveau-Brunswick

Le homard géant situé au parc Rotary de Shediac est probablement l’attraction la plus connue et la plus photographiée au Nouveau-Brunswick.

Construit en 1989, il mesure tout près de 11 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. Pourquoi est-il le plus gros homard du monde? Parce qu’il pèse environ 90 tonnes!

Plusieurs autres monuments, des petits, des grands et des insolites, sont installés en bordure des routes de la province. On voici quelques-uns:

Arche de Noé – Florenceville

La feuille d’érable – Saint-Quentin

Bruce The moose – Doaktown

Violon géant – Harvey

Hache géante – Nackawic

Blowhard le cheval osseux – Penobsquis

Têtes de violon géantes – Plaster Rock

Les bleuets géants – St. George

La brique géante – Saint-Jean (et Moncton)

Le héron – Tabusintac

La charrue à labourer – Saint-Isidore

La patate géante – Maugeville

Le saumon géant – Campbellton

Les chaises acadiennes – Tracadie