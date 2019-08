Montréal: un voleur de voiture agressif fonce sur le Complexe Desjardins

Le voleur d’une voiture a terminé sa course contre le Complexe Desjardins au centre-ville de Montréal avant d’essayer de voler une autre voiture et de finalement être arrêté par la police lundi matin.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), vers 5 h 15, un homme d’environ 35 ans a « utilisé sa force physique » pour voler le véhicule d’un conducteur qui attendait le feu vert à l’intersection des rues Saint-Urbain et Ontario. L’homme a ensuite pris la fuite sur la rue Saint-Urbain en direction sud, mais il a perdu la maîtrise du véhicule et a foncé dans une zone de travaux du Complexe Desjardins.

Selon le SPVM, des citoyens qui passaient dans le secteur ont aidé l’homme à sortir de la voiture accidentée et celui-ci en a profité pour tenter de voler une deuxième voiture. Toutefois, les citoyens ont réussi à le maîtriser jusqu’à l’arrivée des policiers. L’individu a été transporté à l’hôpital pour des blessures mineures et devra faire face à des accusations de conduite dangereuse, de conduite avec facultés affaiblies et de vol qualifié.