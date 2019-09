Humboldt veut refaire son image après l’accident d’autobus des Broncos

La ville de Humboldt, en Saskatchewan, cherche à revamper son image à la suite de l’accident d’autobus des Broncos dans le but d’aider les gens à passer à autre chose.

La porte-parole Penny Lee a déclaré que beaucoup de gens associaient Humboldt à « la ville en deuil » à la suite de l’accident survenu en avril 2018. Seize personnes sont mortes et treize ont été blessées lorsque le conducteur d’un semi-remorque ne s’est pas immobilisé à un panneau d’arrêt situé à une intersection rurale et s’est retrouvé sur le chemin de l’autobus de l’équipe de hockey junior. Mme Lee a soutenu que la tragédie ne sera jamais oubliée, mais que Humboldt est bien plus que cela.

Les résidents sont invités à remplir un sondage qui sera utilisé pour aider la ville à refaire son image. Un nouveau logo et un nouveau slogan sont envisagés. « Nous avons entendu des entreprises locales affirmer que leurs fournisseurs avaient peur de se rendre à Humboldt parce que, « Oh non. Ils sont toujours en deuil » », a déclaré Mme Lee. « Nous voulons faire passer ce message: ça va. Nous allons de l’avant et nous voulons que tous les autres fassent de même, mais n’oublient pas. »