La région de la Zone 51 attend une horde de touristes dans les prochains jours

Les visiteurs qui se rendront prochainement dans le désert reculé du Nevada pour « envahir » la Zone 51 viendront de la Terre, et non de l’espace.

Personne ne sait à quoi s’attendre, mais les deux villes minuscules de Rachel et Hiko, situées près du site de recherches militaires jadis secret, se préparent à un afflux de visiteurs au cours des prochains jours. « Ça se passe actuellement. Nous avons déjà des gens du monde entier », a déclaré mercredi la propriétaire de l’auberge Little A’Le’Inn, Connie West, depuis son établissement rempli de gens venus de Pologne, d’Écosse, d’Australie, de Floride, de l’Idaho et de l’Oklahoma. Des résidants, des élus et des organisateurs d’événements ont déclaré que l’engouement suscité par une blague sur internet invitant les gens à « aller voir les extraterrestres » dans les prochains jours pourrait devenir un grand événement culturel, un échec monumental ou quelque chose entre les deux.

Le secret de la Zone 51 a longtemps alimenté la fascination pour la vie extraterrestre, les ovnis et les théories du complot, donnant lieu aux événements de cette semaine et incitant l’armée à aviser les gens de ne pas s’approcher du site protégé. « Ce phénomène est vraiment un mélange parfait des intérêts pour les extraterrestres le surnaturel, les complots gouvernementaux et le désir de savoir ce que nous ne savons pas », a expliqué Michael Ian Borer, un sociologue qui étudie la culture pop et les activités paranormales à l’Université du Nevada. Certains résidants et responsables de deux comtés proches de la Zone 51 sont nerveux. La région pittoresque compte 50 000 résidants et sa taille est comparable à celle de la Nouvelle-Angleterre.

Des élus ont signé des déclarations d’urgence après que des millions de personnes eurent répondu au message de Facebook cet été. « Nous nous préparons au pire », a déclaré Joerg Arnu, un résidant de Rachel qui peut voir de chez lui une scène artisanale et des toilettes portables installées dans une zone poussiéreuse autour du petit motel et café de Mme West. M. Arnu a déclaré avoir installé des projecteurs extérieurs, des clôtures et des panneaux « Défense d’entrer » sur sa propriété de 10 hectares. Il a également organisé une surveillance nocturne du voisinage, craignant qu’il n’y ait pas assez d’eau, de nourriture, de poubelles ou de toilettes pour les visiteurs.

« Ceux qui savent à quoi s’attendre lorsqu’on campe dans le désert vont passer un bon moment », a prédit M. Arnu. « Ceux qui cherchent une grande fête vont être déçus. » Il s’attend à voir des gens se présenter dans le désert en short et en sandales. « Cela ne vous protège pas contre les bestioles, les serpents et les scorpions », a noté M. Arnu. « Il fera froid la nuit. Ils ne vont pas trouver ce qu’ils cherchent, et ils vont se mettre en colère. » Les responsables s’attendent à ce que le service cellulaire soit débordé. La station-service la plus proche est à 72 km. Les campeurs pourraient être exposés à des températures allant jusqu’à 5 degrés Celsius la nuit. »Nous n’avons vraiment pas demandé cela », a rappelé Varlin Higbee, commissaire du comté de Lincoln, qui a voté en faveur d’un budget de 250 000 $ destiné à gérer les foules attendues.

« Nous avons planifié et organisé suffisamment pour accueillir de 30 000 à 40 000 personnes », a expliqué M. Higbee. « Nous ne pouvons être certains du nombre de personnes qui viendront. » Bien que le créateur de l’événement sur Facebook ait par la suite déclaré qu’il s’agissait d’un canular, la forte réaction a poussé les autorités locales, nationales et militaires à s’activer. Des promoteurs ont commencé à explorer des sites. Une compagnie de bière a produit des canettes sur le thème des extraterrestres. Un bordel du Nevada offre des rabais aux « amateurs d’extraterrestres ». La Federal Aviation Administration a fermé l’espace aérien à proximité du secteur cette semaine. « Les gens souhaitent faire partie de quelque chose, avoir une longueur d’avance », a noté le sociologue Michael Ian Borer. « La Zone 51 est un endroit où les citoyens ordinaires ne peuvent pas aller. Lorsque vous dites aux gens qu’ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils veulent simplement le faire encore plus. »

