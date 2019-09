La projection du « Bat Signal » annulée à Montréal à la demande des policiers

Montréal n’aura eu des airs de Gotham City que pendant quelques minutes samedi soir. La projection du « Bat-Signal » au centre-ville, qui devait avoir lieu à compter de 20h pour souligner le 80e anniversaire du héros Batman de l’univers de DC Comics, a été annulée à la demande des policiers.

Le « Bat-Signal », ce symbole utilisé par les policiers pour convoquer le ténébreux justicier, devait illuminer la Place Dupuis de 20h à minuit. Il n’a finalement été projeté que pendant une très courte période. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé à La Presse canadienne avoir demandé aux organisateurs _ ce ne sont pas eux, ont-ils précisé _ de reporter, voire d’annuler, la projection afin de ne pas nuire à une opération dans un parc à proximité de l’édifice.

Un homme souffrant de problèmes de santé mentale se trouvait depuis 17h35 « dans une structure » située dans le parc Émilie-Gamelin, qui est adjacent au lieu de la projection. Il est finalement descendu à 21h50 au terme de négociations avec les policiers et a été arrêté pour méfait public, a précisé l’agent Jean-Pierre Brabant, un porte-parole du SPVM. Le parc a été entièrement fermé durant l’opération. Montréal est le seul endroit au Canada qui devait prendre part à l’événement, qui réunit douze autres villes à travers le monde.

Symbole international

Le troisième samedi du mois de septembre marque l’anniversaire du personnage, créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger en 1939. Le symbole de chauve-souris a d’abord brillé sur le Fed Square de Melbourne, en Australie et, selon le site web de DC Comics, il devait également faire son apparition à Tokyo, à Berlin, à Barcelone et à Londres. Le « Bat-Signal » devait également éclairer le ciel new-yorkais, avant d’être projeté une dernière fois sur l’hôtel de ville de Los Angeles.

« Le « Bat-Signal » est l’une des images les plus facilement identifiables dans toute l’iconographie des superhéros et il sera remarquable de le voir transcender les frontières, les langues et les cultures pour nous unir à travers une seule expérience », a déclaré Pam Lifford, du studio Warner Bros, dans un communiqué plus tôt cette semaine.

Crédit photo: 5187396 (pixabay.com)