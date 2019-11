Une fillette qui passait l’Halloween est blessée par balle à Chicago

Une fillette de 7 ans déguisée en bourdon pour l’Halloween a été grièvement blessée après avoir été atteinte par un tir apparemment isolé à Chicago, a annoncé la police.

La fillette, qui a reçu une balle dans la partie supérieure de la poitrine jeudi soir, a été transportée à l’hôpital Stroger dans un état critique, selon le porte-parole du service des incendies, Larry Langford. Un homme de 30 ans a reçu une balle dans la main gauche et a été transporté à l’hôpital. La fusillade a eu lieu au début de la soirée de l’Halloween, alors que la fillette marchait avec sa famille et d’autres enfants dans une rue du quartier Little Village. Dans un message publié sur Twitter, le porte-parole de la police de Chicago Anthony Guglielmi a déclaré que la fillette n’était sans doute pas la cible. Il a ajouté que des membres de la communauté assistaient les enquêteurs, mais que « nous avons besoin de plus ».

« Nous avons entendu les coups de feu, (…) quatre coups de feu et je suis sortie », a raconté au « Chicago Tribune » Lali Lara, qui travaille dans un magasin de téléphones portables à proximité. « Le père de la fillette hurlait: « Ma petite fille a reçu une balle. » » La police a déclaré qu’un groupe d’hommes poursuivait un autre homme dans la rue lorsqu’un membre du groupe a ouvert le feu. On ignore pour l’instant si l’homme blessé était avec la fillette ou s’il était la cible des tireurs. La police affirme n’avoir aucune description du tireur et que personne n’est détenu pour le moment.

« C’est inacceptable », a déclaré le sergent Rocco Alioto. « Une fillette de 7 ans qui passait l’Halloween avec sa famille a reçu une balle parce qu’un groupe de gars voulait tirer sur un autre homme. »

La police a déclaré qu’il y avait une caméra de surveillance près de la scène du crime et qu’une vidéo pourra être obtenue.

Crédit photo: Brett Gustafson, Wikimedia Commons