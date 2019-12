Loto Québec recherche des millionnaires qui ne savent pas qu’ils le sont

Loto-Québec recherche les détenteurs de cinq billets gagnants pour des prix supérieurs à 100 000 $ – dont deux perdront leurs gains s’ils ne se manifestent pas dans les prochains jours.

La société d’État a indiqué que des billets gagnants d’un lot de 500 000 $ et d’un lot de 250 000 $, achetés respectivement dans la région de la Capitale-Nationale ainsi que dans la MRC de Joliette n’ont pas encore été réclamés. Le billet gagnant d’un demi-million de dollars expirera le 30 novembre et le billet gagnant d’un quart de million expirera le 1er décembre.

Également, Loto-Québec a déclaré que trois lots de 1 000 000 $ n’ont toujours pas trouvé preneur ces derniers mois. Ces billets ont été achetés dans les régions des Laurentides, de Salaberry-de-Valleyfield et de Gatineau et ils expirent tous en 2020. Les gagnants ont 12 mois pour réclamer leur prix. Les lots non réclamés sont redistribués aux joueurs sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

Crédit photo: Archives.