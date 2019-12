L’Alberta se dote d’un centre contre la « désinformation » sur le pétrole

Le premier ministre de l’Alberta a officiellement inauguré sa « cellule de crise » pour combattre ce qu’il appelle la « campagne mensongère » menée sur le dos des hydrocarbures.

Jason Kenney a indiqué mercredi à Calgary que le nouveau Centre de l’énergie canadienne, doté d’un budget de 30 millions $, jouera un rôle essentiel pour établir la « vérité » sur le secteur pétrolier et gazier. M. Kenney avait promis de mettre en place cette cellule de crise pendant sa campagne électorale qui a mené à la victoire du Parti conservateur uni, en avril. Il a soutenu que la province devait lutter contre ceux qui, selon lui, dénigrent injustement l’industrie et empêchent l’exportation des ressources non renouvelables de l’Alberta.

Le centre doit disposer d’un service de recherche, d’un service de « littératie » en matière d’énergie et d’une « équipe d’intervention rapide » pour lutter contre la désinformation. Ce centre fait partie d’une approche à plusieurs volets qui comprend également une enquête publique sur le financement étranger de groupes écologistes _ une initiative qui coûtera 2,5 millions $. Amnistie internationale Canada a déjà soutenu que cette cellule de crise et l’enquête publique menaçaient la liberté d’expression et la liberté d’association, garanties par la Charte canadienne des droits et libertés. Le groupe de défense des droits Ecojustice conteste cette initiative devant les tribunaux, pour des préoccupations similaires.

