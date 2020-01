La gouverneure générale récompense des Canadiens pour actes de bravoure

Un homme du Nunavut tué en juillet 2018 par un ours polaire en protégeant ses enfants sera décoré de façon posthume de l’Étoile du courage par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette.

Aaron Gibbons figure parmi les 30 Canadiens à obtenir une des décorations canadiennes pour actes de bravoure décernées par la gouverneure générale au nom de la reine. La GRC avait raconté, peu après la mort de M. Gibbons, que celui-ci s’était placé entre l’ours et ses enfants au moment où l’animal les a attaqués. La tragédie est survenue sur une île au large de la côte ouest de la baie d’Hudson. Mme Payette a aussi décerné la Médaille de la bravoure à 29 personnes. La liste des récipiendaires a été publiée samedi dans la Gazette du Canada.

Des décorations pour service méritoire (division militaire) ont été décernées à 36 personnes, dont un militaire des Pays-Bas. La Gazette mentionne aussi qu’un membre des Forces armées canadiennes a été décoré « pour reconnaître des actions militaires accomplies selon des règles très rigoureuses et qui ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada ». Pour des raisons opérationnelles et de sécurité, le nom et la citation du récipiendaire n’ont pas été publiés.

Les décorations seront remises aux récipiendaires ou à leur famille au cours d’une cérémonie qui se déroulera à une date ultérieure.

Crédit photo: Capture d’écran sur la page Facebook de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette.