Selon une ministre japonaise, le report en 2020 des JO de Tokyo est envisageable

La ministre japonaise responsable des Jeux olympiques a révélé que le contrat pour la tenue des Jeux de Tokyo spécifie que l’événement doit se tenir en 2020.

Cette réponse de Seiko Hashimoto à une question posée à la chambre haute du parlement sous-entend que les Jeux olympiques pourraient avoir lieu plus tard dans l’année et pourraient ne pas commencer le 24 juillet comme prévu. Les Jeux paralympiques doivent s’ouvrir le 25 août. Les Jeux olympiques de Tokyo sont menacés par la propagation rapide du coronavirus responsable de 12 décès au Japon et qui a entraîné la fermeture de la plupart des écoles ainsi que l’annulation de compétitions sportives et d’événements olympiques dans le pays. Le virus qui s’est déclaré en Chine a été détecté dans au moins 70 pays, avec plus de 90 000 cas et 3100 décès signalés.

« Le CIO n’a le droit d’annuler les jeux que s’ils n’ont pas lieu en 2020, a affirmé Hashimoto au parlement. Cela peut être interprété comme signifiant que les jeux peuvent être reportés tant qu’ils ont lieu pendant l’année civile. » Le président du CIO, Thomas Bach, et les organisateurs de Tokyo ont affirmé à plusieurs reprises qu’ils s’attendaient à ce que les Jeux olympiques s’ouvrent à la date prévue. D’autres ont suggéré que la propagation du virus pourrait forcer l’annulation, le report ou le déplacement de l’événement vers d’autres villes. Mardi, lors d’une réunion de la commission exécutive, le CIO a publié une déclaration exprimant « son plein engagement pour faire des Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui se dérouleront du 24 juillet au 9 août 2020, un succès. » « Le CIO (la commission exécutive) encourage tous les athlètes à continuer de se préparer (pour les Jeux) », a précisé l’organisme, réaffirmant qu’il « continuerait à suivre les conseils de l’OMS (Organisation mondiale de la santé). »

Tout est mis en oeuvre

Dans le cadre d’une entrevue avec quelques médias japonais la semaine dernière, Bach a refusé de « mettre de l’huile sur le feu de la spéculation » en rapport des hypothèses d’annulation ou de report. La question a été posée à Hashimoto à savoir si elle pensait que les Jeux olympiques devraient avoir lieu même si l’épidémie de coronavirus s’aggrave. « Nous faisons tout notre possible pour ne pas avoir à faire face à cette situation », a-t-elle déclaré. Toute décision de reporter les jeux aurait un impact sur les diffuseurs internationaux, qui auraient leur mot à dire sur tout changement. Le Comité international olympique tire 73 pour cent de ses revenus de 5,7 milliards $ US pendant un cycle olympique de quatre ans des droits de diffusion. Environ la moitié de ces revenus télévisés proviennent du réseau américain NBC.

Les Jeux olympiques de Tokyo en 1964 ont eu lieu en octobre. Mais les jeux sont maintenant passés à l’été, principalement parce que c’est la seule plage horaire ouverte aux diffuseurs sportifs. À l’automne, l’Amérique du Nord regorge d’événements sportifs avec la saison de la NFL, du football universitaire, du baseball, du basketball et du hockey. L’Europe est pour sa part en plein coeur des saisons de soccer en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en France et en Italie, sans parler du rugby et du cricket. L’ancien vice-président du CIO, Richard Pound, a affirmé à l’Associated Press dans une entrevue la semaine dernière qu’une décision au sujet des Jeux olympiques devait probablement être prise au cours des prochains mois. Kevan Gosper, un autre ancien vice-président du CIO et maintenant membre honoraire du CIO, a également déclaré que l’annulation était possible.

Les Jeux olympiques n’ont été annulés que trois fois, tous en temps de guerre.

Crédit photo: michaelwedermann (pixabay.com).