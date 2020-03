Coronavirus: quatre ligues nord-américaines limitent l’accès aux vestiaires

Alors que les équipes sportives ont déjà commencé à prendre des mesures pour éviter toute contamination en lien avec l’épidémie de coronavirus, la Ligue nationale de hockey, le Baseball majeur, la MLS et la NBA ont emboîté le pas.

Les quatre ligues professionnelles ont publié un communiqué conjoint, lundi soir, indiquant qu’elles allaient temporairement fermer l’accès aux vestiaires aux membres des médias. Seuls les joueurs et les employés indispensables aux équipes et aux installations des équipes pourront accéder aux vestiaires. Ces changements temporaires prendront effet dès les entraînements et les rencontres de mardi.

« À la suite de consultations avec des experts en maladies infectieuses et en santé publique, et en raison des problèmes qui pourraient découler des contacts étroits avant et après un match, la décision a été prise de limiter jusqu’à nouvel ordre l’accès à l’ensemble des vestiaires », était-il écrit dans la déclaration. Les médias pourront toujours avoir accès aux joueurs, mais en des endroits désignés et hors des vestiaires.

« Nous allons continuer de surveiller la situation de très près et de prendre les mesures nécessaires au maintien d’un environnement sûr et accueillant », ont conclu les quatre circuits sportifs.

Crédit photo: PC