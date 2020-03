N.-B.: un vol en ballon transatlantique en suspens en raison de la COVID-19

Des plans pour une tentative de record de vol en ballon transatlantique, qui devait partir du Nouveau-Brunswick pour se rendre en France, sont en suspens en raison de la pandémie de COVID-19.

Un couple de Britanniques avait prévu partir de Sussex, au Nouveau-Brunswick, et se diriger vers la France entre la mi-juin et le début août, mais les préoccupations liées à la COVID-19 ont perturbé le projet. En cas de succès, Deborah Day serait devenue la première femme aux commandes d’une traversée transatlantique en ballon, tandis que Mike Scholes serait devenu le premier membre d’équipage aveugle à effectuer un tel voyage.

Mme Day et M. Scholes, qui viennent de Sussex, au Royaume-Uni, planifient le vol depuis six ans. Le couple dit sur son site web qu’il planifiera un nouveau départ lorsque les conditions seront sécuritaires. Le directeur de vol Kevin Stass, a déclaré que septembre est la période la plus tardive où le couple pourra décoller, car le temps se détériore rapidement par la suite.

Crédit photo: Capture d’écran de la page Facebook @BalloonthePond