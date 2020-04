Des employés d’une épicerie « donnent au suivant » après avoir eu un cadeau anonyme

Le personnel d’un supermarché d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, a récemment reçu un cadeau anonyme en espèces, mais il a décidé d’utiliser cet argent pour acheter des produits d’épicerie à des personnes âgées.

Patti Hilton, gérante de l’Atlantic Superstore, a indiqué qu’un homme avait déposé lundi 10 enveloppes scellées pour le personnel du magasin, avec des messages comme: « Merci de travailler » et « Merci pour tout ce que vous faites pendant la COVID-19 ». « J’ai monté les enveloppes à l’étage et je ne savais pas trop ce que c’était », a déclaré Mme Hilton lors d’une entrevue mercredi. Elle a ouvert une des enveloppes et a été surprise par ce qu’elle a trouvé à l’intérieur. « Il y avait 40 $ dans l’enveloppe et il y avait 10 enveloppes… donc il y avait 400 $ que cette généreuse personne avait laissés. »

Mme Hilton a affirmé qu’il avait été décidé lors de la réunion quotidienne du personnel de « donner au suivant » en achetant quatre commandes d’épicerie de 100 $ pour des personnes âgées de la communauté. « Elles sont tellement vulnérables en ce moment et beaucoup d’entre elles ne peuvent pas sortir », a souligné Mme Hilton. Elle a indiqué que le magasin travaillait avec un responsable qui s’occupe des personnes âgées dans la région d’Antigonish pour distribuer l’épicerie _ deux commandes ont déjà été livrées et les deux autres devaient l’être plus tard mercredi. Mme Hilton a déclaré que les employés du magasin appréciaient le soutien qu’ils avaient reçu des clients et qu’ils voulaient faire quelque chose pour la communauté. « C’est quelque chose qui réconforte à un moment où il ne se passe pas grand chose de bien dans le monde », a-t-elle fait valoir.