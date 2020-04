Un ancien combattant britannique récolte 22,5 millions $ contre la COVID-19

Un ancien combattant britannique de 99 ans a récolté l’équivalent de 22,5 millions $ CAN pour aider les services de santé de son pays à combattre le coronavirus.

Le capitaine Tom Moore, qui a combattu en Inde pendant la Deuxième Guerre mondiale, aura 100 ans le 30 avril. Il s’était donné comme objectif de faire cent fois le tour de son jardin avant cet anniversaire, dans l’espoir de récolter 1000 livres sterling (1740 $ CAN). Entamée le 8 avril, son initiative a rapidement captivé l’imagination du monde. Au moment de compléter son périple de 2,5 kilomètres jeudi matin, ce sont plutôt quelque 13 millions de livres sterling qui avaient été versées à sa cause par plus de 650 000 donateurs provenant de 53 pays.

Quatre soldats du régiment Yorkshire _ l’équivalent moderne du bataillon auquel appartenait M. Moore à l’époque _ ont formé une garde d’honneur pour le saluer jeudi. Des policiers avaient aussi été déployés devant chez lui pour tenir les badauds à distance. M. Moore a annoncé qu’il poursuivra son aventure aussi longtemps que les donateurs seront au rendez-vous, dans l’espoir d’atteindre l’équivalent de 35 millions $ CAN.Des rumeurs circulent maintenant voulant qu’il puisse être anobli par la reine et devenir Sir Thomas Moore.

———–

Sur internet:

https://www.justgiving.com/fundraising/tomswalkforthenhs

Crédit photo: JustGiving