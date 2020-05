Canada: des policiers blessent une employée déguisée en « stormtrooper » de Star Wars

Un service de police indépendant doit enquêter sur une intervention au cours de laquelle des policiers ont plaqué au sol une employée de restaurant déguisée en « stormtrooper » de Star Wars dans le sud de l’Alberta.

L’employée âgée de 19 ans, qui avait accepté de revêtir l’uniforme blanc des soldats de l’Empire galactique et de porter un pistolet en plastique, s’est retrouvée avec un nez sanglant. La police de Lethbridge a plaidé plus tôt cette semaine que la femme costumée avait lâché l’arme-jouet, mais qu’elle ne s’est pas couchée sur le sol lorsque les agents le lui ont demandé. Ceux-ci répondaient à un appel pour une présence d’arme à feu.

Brad Whalen a déclaré qu’il aurait dû être évident que la tenue était un moyen d’attirer l’attention sur son restaurant qui fêtait le 4 mai sous le thème de « Star Wars » _ une journée populaire chez les fans de la trilogie cinématographique en raison de la célèbre expression: « Que la force soit avec toi » (May the Force Be With You _ ou May the Fourth…).

Il a également déclaré qu’il est difficile d’entendre et de bouger lorsqu’on porte le costume. La police de Lethbridge a indiqué qu’elle a déterminé que l’enquête devrait être confiée au service de police de Medicine Hat. Le corps policier a déclaré que la femme, qui n’a pas été accusée, a subi une blessure mineure qui n’a pas nécessité de soins médicaux. Une vidéo de l’intervention, partagée sur les réseaux sociaux, montre un policier debout près du jouet tandis que M. Whalen hurle depuis la porte du restaurant que c’est un jouet.

L’acteur de « Star Trek » William Shatner, qui a joué le capitaine Kirk, a critiqué vertement les images. « Captain’s Log Stardate 49: Je suis outré ce matin de la ?lethpolice d’Alberta, au Canada & ?LPSChief1. Des fusils en plastique pour des gens déguisés? N’a pas obéi immédiatement? Êtes-vous un chef aveugle? Regardez la vidéo pour voir à quelle vitesse elle a obéi », a-t-il écrit mardi. « Ça ne peut pas rester secret. »

