Canada: une voiture est interceptée alors qu’elle roulait à plus de 300 km/h!

La police provinciale de l’Ontario a déposé des accusations contre une personne âgée de 19 ans qui roulait à 308 kilomètres à l’heure sur l’autoroute Queen Elizabeth à l’ouest de Toronto.

Le sergent Kerry Schmidt a indiqué sur Twitter que l’incident d’excès de vitesse « étonnant » était survenu samedi soir près de Burlington, en Ontario. Il a noté que la personne au volant possédait seulement un permis G2, pour conducteur novice, et qu’il y avait aussi un passager dans l’auto. La police a indiqué que des voitures qui avaient été dépassées par la voiture à toute vitesse ont klaxonné pour démontrer leur appréciation quand ils ont vu qu’elle avait été interceptée par les autorités.

Le sergent Schmidt a affirmé que la voiture avait été confisquée pour sept jours et que le permis avait aussi été suspendu pour une semaine. Il a ajouté que la personne au volant était accusée de conduite acrobatique et dangereuse. M. Schmidt a aussi noté qu’il s’agissait du plus important cas d’excès de vitesse qu’il avait vu au cours de sa carrière.

Crédit photo: Emergency Vehicles, flickr.