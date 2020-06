Les Mercedes arboreront le noir et l’équipe s’engage à lutter contre le racisme

Mercedes disputera toute la saison 2020 du championnat de Formule 1 avec des voitures entièrement noires alors qu’elle s’engage à lutter contre le racisme et à améliorer la diversité de son équipe.

Le sextuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas porteront également une combinaison noire pour la saison, qui se met en branle dimanche en Autriche après un long délai causé par la pandémie de coronavirus. « Le mouvement Black Lives Matter (La vie des Noirs compte) a mis en lumière combien nous avons besoin de nouvelles mesures et actions dans la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination », a annoncé Mercedes pour expliquer l’abandon de sa livrée argentée. Hamilton, qui est le seul champion du monde noir en F1, a largement parlé du racisme après le meurtre de George Floyd à Minneapolis le mois dernier. Il prévoit créer une commission pour accroître la diversité dans le sport automobile.

« Il est tellement important, que vous soyez un individu ou une marque, de saisir ce moment pour notre propre éducation, afin de changer les mentalités pour assurer l’égalité et l’intégration », a précisé Hamilton dans le communiqué de l’équipe. Hamilton a ajouté qu’il avait parlé au directeur de l’équipe de Mercedes F1, Toto Wolff, de l’importance de l’unité. « J’ai personnellement expérimenté le racisme dans ma vie, tout comme ma famille et mes amis. J’appelle ce changement du fond du coeur. » Mercedes a révélé que seulement trois pour cent de sa main-d’?uvre s’identifiait comme appartenant à des groupes ethniques minoritaires et que seulement 12 pour cent de ses employés étaient des femmes.

« Nous ne reculerons pas devant notre faiblesse dans ce domaine, ni devant les progrès que nous devons encore faire. Notre livrée est notre engagement public à prendre des mesures positives, a promis Wolff. « Nous avons l’intention de trouver et d’attirer les meilleurs talents dans le plus large éventail possible de cheminement, et de créer des voies crédibles pour qu’ils atteignent notre sport, afin de construire une équipe plus forte et plus diversifiée à l’avenir. » La saison commencera avec des courses consécutives au Grand Prix d’Autriche dans le cadre d’un volet européen de huit courses. Le Red Bull Ring de Spielberg accueillera des courses les 5 et 12 juillet.

Crédit photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One team (Facebook).