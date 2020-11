Le père Noël a été testé négatif et pourra faire sa tournée!

Le père Noël a obtenu un résultat négatif lors de son test de dépistage de la COVID-19 et pourra donc effectuer sa tournée comme prévu le 24 décembre, a annoncé mercredi le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

D’ici à ce moment, le père Noël continuera à porter son masque, puisqu’il comprend bien l’importance de la mesure pour se protéger et pour protéger les autres, ajoute-t-on par voie de communiqué. Le grand centre hospitalier montréalais recommande de se laver les mains avant de manipuler le verre de lait et les biscuits qu’on laissera à l’intention du père Noël.

On suggère aussi de laisser bien en évidence la solution désinfectante qu’il devra utiliser avant de prendre sa collation. Enfin, si jamais vous croisez le père Noël, résistez à la tentation de lui sauter dans les bras. On demande plutôt de garder une distance de deux mètres, ce qui lui permettra ensuite de poursuivre sa tournée et d’aller visiter tous les enfants de la planète en toute sécurité.

Crédit photo: Gracieuseté.