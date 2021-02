Dix bébés pandas sont présentés au monde

Dix petits pandas ont été présentés à la planète dans la principale réserve de pandas de Chine mercredi matin, à l’occasion de l’arrivée prochaine du Nouvel An lunaire.

Un a semblé timide et s’est caché le visage sous ses pattes quand il a aperçu la foule. Une autre en a plutôt profité pour faire une fugue avant d’être rattrapé par son gardien. Les oursons sont âgés de quatre à six mois, et tous sont nés après un accouplement naturel, selon le Centre de recherche et de conservation du panda géant de Chine, qui est situé dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Les petites boules noires et blanches ont fait leur apparition dans un terrain de jeu du centre qui avait été décoré pour l’occasion.

« Les pandas nouveau-nés de 2020 (…) vous souhaitent une bonne année et beaucoup de chance pendant l’Année du Buffle », ont crié les gardiens en tenant les oursons dans leurs bras. Des paniers de bambou replis de gâteries avaient été préparés pour les petits. Le symbole chinois de bonne chance et de bénédiction était inscrit à l’extérieur. Cela imitait la tradition chinoise qui voit des adultes donner aux enfants des enveloppes rouges pleines d’argent lors du Nouvel An lunaire, pour leur offrir leurs bons voeux.

Les oursons ont reçu des gâteries et non de l’argent. Certains étaient intrigués par les paniers, mais d’autres ont été distraits par les jouets et les décorations. Il y avait 44 bébés pandas à travers le monde en décembre. Plus de la moitié d’entre eux ont vu le jour en Chine. La Chine se félicite de ses efforts pour protéger une espèce qui a été menacée pendant plusieurs années. Les pandas sont aussi un symbole de la Chine et ils font partie de sa diplomatie culturelle.

– Par The Associated Press

