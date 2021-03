Un devoir imposait à des élèves texanes de respecter les « codes de chevalerie »

Un district scolaire du Texas a supprimé un devoir demandant aux filles de suivre les « règles de la chevalerie », notamment en s’habillant « de manière féminine pour plaire aux hommes » et sans « se plaindre ni pleurnicher ».

Selon la station de télévision KLBK, ce devoir devait être accompli cette semaine par les élèves de l’école secondaire Shallowater. Le district a reçu de nombreuses critiques sur son site internet. L’objectif du travail était de « démontrer comment le code de chevalerie et les normes établies dans le concept médiéval de l’amour courtois se perpétuaient dans les temps modernes ».

Les instructions indiquaient que « les dames jugées dignes de l’honneur par les messieurs » recevraient 10 points pour chaque signature reçue au fur et à mesure de l’accomplissement de chaque tâche. Parmi ces tâches: cuisiner pour les garçons de leur classe, marcher « derrière les hommes avec délicatesse comme si leurs pieds étaient liés », nettoyer l’intérieur et l’extérieur des classes, et refuser de « montrer une supériorité intellectuelle si cela offensait les hommes autour d’eux. »

Le district scolaire indépendant de Shallowater n’a pas immédiatement rappelé l’Associated Press. Dans une déclaration à la station de télévision, le district scolaire dit que le devoir a été revu et annulé en collaboration avec l’enseignant. Il a reconnu que « malgré son contexte historique, il ne reflète pas [ses] valeurs et celles notre collectivité ».

Crédit photo: Pixabay LicenseLibre pour usage commercial, pas d’attribution requise.