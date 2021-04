Un orignal extirpé d’un lac glacé en Colombie Britannique

Les résidants d’une communauté éloignée du nord de la Colombie-Britannique ont travaillé ensemble pour sauver un orignal coincé pendant des jours sur la glace du lac Stuart.

Ross Duncan, un résidant de Binche, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Prince George, a raconté que d’autres résidants ont repéré il y a plus d’une semaine l’orignal qui peinait à se déplacer sur la glace. Il a dit soupçonner que la bête a été pourchassée par des prédateurs et qu’elle s’est fait prendre par la surface glissante. Selon M. Duncan, les ennuis de l’orignal ont continué pendant environ cinq jours avant que des résidants en patins tentent d’amener l’orignal vers la terre ferme, mais ils l’ont plutôt rapproché de l’eau vive plus loin au large.

Une deuxième tentative a porté ses fruits. Les résidants ont utilisé des pommes pour nourrir l’animal affamé et le distraire en se rapprochant, a relaté M. Duncan. Il a expliqué avoir pu accrocher deux cordes autour de l’arrière de l’orignal alors qu’il reposait sur la glace, puis utiliser son VTT pour le tirer vers le rivage, où il a déambulé dans la brousse. « Je pense que les loups l’ont pourchassé sur la glace », a soupçonné M. Duncan en entrevue, expliquant que les habitants de Binche utilisaient des jumelles pour surveiller la bête de près pendant qu’elle était coincée sur le lac.

Crédit photo: Archives.