Une exposition sur les excréments présentée au Musée de la civilisation

Les excréments qui sont jetés chaque jour dans les toilettes canadiennes sont en fait « la ressource la plus sous-estimée et la plus illimitée au monde », selon la créatrice d’une nouvelle exposition muséale qui se penche sur l’un des sujets les plus salissants de l’humanité.

Coline Niess du Musée de la civilisation de Québec affirme que la nouvelle exposition intitulée « Ô merde! » explore toutes les facettes des déchets humains _ et que ce n’est pas un sujet drôle. « Oui, il y a de l’humour quand on en parle, mais il ne s’agit pas seulement de rire quand on parle de caca », a-t-elle indiqué lors d’un entretien téléphonique, mercredi. « C’est un sujet très vaste et important. » Elle a déclaré que l’exposition, qui s’ouvre jeudi, explore la relation complexe des humains avec les excréments, les défis de la gestion des déchets humains, les problèmes de santé causés par un mauvais assainissement dans le monde, et les possibilités de recycler les excréments. En particulier, elle se penche sur les problèmes environnementaux et sociaux liés aux excréments et sur la meilleure façon de les régler, a-t-elle déclaré. « Nous voulions expliquer les différentes crises à travers le monde en lien avec la gestion de l’eau, les pathologies, et les inégalités des personnes, des femmes, des enfants », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les Nord-Américains tiennent souvent pour acquis l’accès à des installations sanitaires sûres et propres. Ce n’est pas vrai dans de nombreuses régions du monde, où le choléra, une maladie liée à un mauvais assainissement, est toujours l’une des principales causes de mortalité infantile, a-t-elle déclaré. Mme Niess a reconnu que l’instinct de la plupart des gens est de rire ou de changer de sujet lorsqu’il est question d’excréments, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Au cours des siècles précédents, les gens utilisaient des toilettes communes et discutaient régulièrement des excréments, a-t-elle affirmé. En fait, a-t-elle ajouté, le « Comment ça va? » lancé presque comme une salutation aurait à l’origine fait référence aux selles. Mme Niess a déclaré que l’exposition incluait de l’humour, qui est équilibré avec des sujets plus sérieux. Elle comportera également des éléments interactifs, notamment des jeux vidéo sur la gestion des matières fécales, de l’art sur le thème des excréments et une reconstitution d’une toilette collective de l’Antiquité romaine, avec des bâtons de nettoyage.

Mais l’exposition explorera aussi les utilisations potentielles des déchets humains en tant que ressource durable pour préserver l’avenir de la planète, a noté Mme Niess. Elle a indiqué que les organisateurs espéraient amener les gens à se poser des questions, notamment pourquoi les gens défèquent dans des toilettes remplies d’eau alors que de nombreuses personnes dans le monde n’ont pas accès à de l’eau potable. Elle a déclaré que l’Amérique du Nord se situait derrière de nombreuses régions du monde, notamment l’Europe, l’Inde et l’Afrique, lorsqu’il s’agit de transformer les excréments humains à d’autres fins. Dans certains endroits, ils ont été utilisés pour alimenter les transports en commun, a-t-elle souligné. Lorsqu’ils sont correctement collectés, les excréments peuvent être utilisés pour produire du compost ou des engrais ou peuvent être transformés en biogaz pouvant produire du carburant et de l’énergie, a-t-elle déclaré. « Les gens ne savent pas que le caca est une ressource », a-t-elle noté.

L’exposition est prévue jusqu’au 26 mars 2023. Mme Niess dit que les organisateurs espèrent qu’il y aura suffisamment d’intérêt pour l’envoyer éventuellement à l’étranger dans des musées en Europe et ailleurs.

Crédit photo: Mathieu Dupuis/Cette image est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons.