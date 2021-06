Lego teste des briques faites de bouteilles plastique recyclées

Le géant danois Lego a présenté mercredi ses premières briques faites de bouteilles de plastique recyclées _ un produit expérimental qui pourrait éventuellement être offert au grand public si le succès est au rendez-vous.

Le groupe explique dans un communiqué que le prototype utilise le plastique de bouteilles jetées aux États-Unis. En moyenne, une bouteille d’un litre fournirait suffisamment de plastique pour fabriquer dix briques avec chacune deux rangées de quatre petits goujons, a dit la compagnie installée à Billund, dans l’est du Danemark. « Nous savons que les enfants se préoccupent de l’environnement et nous voulons rendre nos produits plus renouvelables, a dit Tim Brooks, le vice-président du groupe Lego qui supervise la responsabilité environnementale. Même s’il faudra encore un moment avant que nous puissions tous jouer avec des briques faites de plastique recyclé, nous voulions que les enfants sachent que nous y travaillons. »

Lego dit que ses fournisseurs de bouteilles usagées utilisent des procédés approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Les bouteilles sont faites de plastique de polyéthylène téréphtalate, qui ne se dégrade pas quand il est recyclé. Le prototype représente l’aboutissement de trois années de travaux, pendant lesquelles des centaines de combinaisons et de plastiques ont été testées, a dit Lego. Les briques de plastique recyclé sont compatibles avec les éléments Lego fabriqués depuis 60 ans. Lego a annoncé que les tests se poursuivront pendant encore au moins un an, avant de prendre une décision concernant une éventuelle mise en production. Lego a été fondé en 1932 par Ole Kirk Kristiansen. Le nom provient des mots danois LEg GOdt, qui signifient « joue bien ».

Crédit photo: Capture d’écran sur la page Facebook de LEGO.