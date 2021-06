Un avion Boeing 737 sera transporté par route de Trois Rivières vers Québec ce soir

Un avion Boeing 737, dont la carlingue mesure plus de 100 pieds, sera transporté par la route vendredi soir de l’aéroport de Trois-Rivières vers Québec.

Le déplacement de l’avion est confirmé par le ministère des Transports du Québec, qui refuse toutefois d’expliquer pourquoi le géant des airs est transporté par voie routière ni la fonction à venir de l’appareil après cette opération inusitée. Le ministère ne veut pas non plus identifier les personnes ou les entreprises ayant requis cette opération. Il s’engage toutefois à dévoiler des informations dans les prochaines semaines. Le Boeing 737 quittera Trois-Rivières vers 21h00, sous escorte policière. Le convoi empruntera l’autoroute 55 et se rendra jusqu’à l’autoroute 40 avant de se diriger vers l’autoroute 540 à Québec.

L’arrivée devrait avoir lieu entre 1h00 et 2h00 samedi, sur la rue de l’aéroport. L’opération exige l’expertise d’une compagnie de transport spécialisée. Puisque le diamètre de la carlingue d’un Boeing 737 fait 14 pieds et que la hauteur maximale de certains viaducs est de 16 pieds, il faudra recourir à une remorque articulée, unique en son genre, qui ne dépasse pas deux pieds de haut. Le ministère affirme que le passage le plus complexe devrait avoir lieu sur le boulevard Hamel à Québec, en fin de parcours.

L’opération nécessitera cinq camions de transport: un pour la carlingue, un pour la queue, deux autres pour les ailes et un dernier pour le train d’atterrissage. Le démantèlement, qui a pris plus d’un mois, de même que le transport, ont nécessité un investissement de centaines de milliers de dollars et l’expertise de plusieurs entreprises québécoises. Pendant dix jours, une vingtaine de personnes travailleront à réassembler l’avion, selon le ministère des Transports.

Il s’agira, d’après le ministère, de l’une des plus grosses pièces ayant jamais été transportées sur l’autoroute au Québec.

