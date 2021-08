Est-ce la fin du chemin pour l’ermite ‘River Dave’?

La vie de solitude d’un homme dans la nature du New Hampshire pourrait bien être terminée.

« River Dave », dont la cabane qu’il habitait depuis 30 ans sur un terrain dont on tentait de le chasser a brûlé il y a quelques jours, dit qu’il ne se croit pas capable de renouer avec ce mode de vie. « Je ne vois pas comment je pourrais redevenir un ermite parce que la société ne me le permettra pas », a-t-il déclaré lors d’une entrevue avec l’Associated Press mardi. Même s’il pouvait reconstruire sa cabane, l’homme de 81 ans croit qu’il aurait des visiteurs « toutes les fins de semaine, donc je ne pourrais plus fuir la société. Je me suis caché pendant trop d’années et j’ai tissé des relations, et ces relations ont continué à prendre de l’ampleur ». M. Lidstone, un bûcheron qui coupait son bois de chauffage et cultivait sa nourriture le long de la rivière Merrimack, dans la ville de Canterbury, avait tout d’abord construit cette cabane avec sa femme. Ils ne vivent plus ensemble, mais ils sont toujours mariés. Il assure ne pas être chagriné par la fin de sa vie de solitude.

« Peut-être que les choses que j’essayais d’éviter sont les choses dont j’ai vraiment besoin dans la vie, a dit M. Lidstone, qui n’a plus vraiment de liens avec sa famille. J’ai grandi sans câlins, sans baisers, sans contacts étroits. « Un jour quelqu’un m’a demandé si j’avais vraiment aimé ma femme. Je suis resté stupéfait pendant une seconde. Je n’ai jamais aimé personne de toute ma vie. Et ça m’a stupéfait parce que je ne l’avais jamais réalisé auparavant. Et c’est pour ça que j’étais un ermite. Et maintenant on m’offre de l’amour que je n’ai jamais eu auparavant. » M. Lidstone n’a pas voulu en dire plus au sujet de ses liens avec sa famille. Deux de ses trois fils ont dit à l’AP ne pas lui avoir parlé récemment, et sa fille n’a pas répondu à une demande de commentaire. M. Lidstone avait été incarcéré pour désobéissance civile le 15 juillet. On l’avait alors informé qu’il ne serait libéré que s’il acceptait de renoncer à sa cabane, de manière à régler une dispute qui date de 2016.

Le propriétaire du terrain, Leonard Giles, un homme de 86 ans de South Burlington, au Vermont, souhaitait évincer M. Lidstone. La propriété, qui sert exclusivement à l’exploitation forestière, appartient à sa famille depuis 1963. Les deux parties se sont entendues devant la cour, mercredi, pour que M. Lidstone puisse récupérer ses chats, ses poulets et certains objets personnels. Un incendie a détruit la cabane le 4 août, quelques heures seulement après que M. Lidstone se soit présenté devant le tribunal. Il avait été relâché le lendemain, le juge estimant qu’il serait moins intéressé à retourner « à cet endroit spécifique dans la forêt » maintenant que sa cabane n’existait plus. Le chef des pompiers de Canterbury, Michael Gamache, a indiqué que l’enquête se poursuit. Un acte criminel n’est pas exclu, mais il est plus probable que l’incendie soit attribuable à la démolition de la cabane de M. Lidstone. Les flammes ont éclaté trente minutes après le départ de l’entrepreneur embauché par M. Giles pour faire le travail.

Pendant ce temps, des gens de partout aux États-Unis ont offert leur aide à M. Lidstone, en contribuant à une campagne de sociofinancement ou en lui offrant un endroit où s’installer. Il ne sait pas encore ce qu’il fera, mais il dit qu’il aimerait rester au New Hampshire. On étudie notamment la possibilité qu’il aille vivre sur un terrain qui appartient au Concord Friends Meeting, un groupe quaker de Canterbury, près du site de sa cabane. La congrégation devrait donner son feu vert au projet. Le terrain surplombe la rivière Merrimack. « Nous comprenons certainement qu’un de nos voisins est dans le besoin, a dit un dirigeant quaker, Richard Kleinschmidt, et on se demande ce qu’on pourrait faire pour l’aider. »

Crédit photo: Capture d’écran sur le compte YouTube de la WMUR-TV.