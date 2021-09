Twitter supprime un message de Maxime Bernier qui traite des journalistes d’idiots

Twitter a supprimé une publication du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, après qu’il ait insulté des journalistes sur les réseaux sociaux et partagé leurs coordonnées.

Dans une publication mercredi, Maxime Bernier a qualifié trois journalistes de grands médias « d’idiots » et a publié leur courriel en écrivant: « Ils veulent jouer sale, nous jouerons sale aussi. » Il a encouragé ses 160 000 abonnés à contacter les journalistes, en publiant des extraits de leurs demandes de commentaires après les élections fédérales de lundi comme preuve de ce qu’il considérait être de la « diffamation dégoûtante ».

L’Association canadienne des journalistes affirme que les journalistes ont l’obligation légale et éthique d’envoyer des questions aux politiciens et de s’en prendre à des journalistes parce qu’ils font leur travail est » inacceptable et dangereux « . Un porte-parole de Twitter Canada a déclaré que l’entreprise avait supprimé un message du compte de Maxime Bernier parce qu’il a enfreint sa politique en matière de confidentialité.

Le Parti populaire n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Crédit photo: Archives.