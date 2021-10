Donald Trump annonce la création de sa propre plateforme de réseau social

Neuf mois après avoir été banni des réseaux sociaux pour son implication dans la tentative d’insurrection au Capitole, le 6 janvier, l’ancien président des États-Unis Donald Trump a annoncé mercredi le lancement de sa propre plateforme en ligne.

Il affirme que son objectif en lançant le Groupe Trump Media & Technology et son application « TRUTH Social » vise à faire concurrence aux géants des technologies qui l’ont exclu et l’ont privé de son porte-voix. Un outil essentiel à son mouvement partisan. « On vit dans un monde où les talibans sont présents sur Twitter, mais votre président préféré est bâillonné. C’est inacceptable », a-t-il déploré dans un communiqué. La nouvelle entreprise a précisé qu’elle est née d’une fusion avec Digital World Acquisition Corp. et qu’elle souhaite devenir une société cotée en bourse.

Donald Trump avait avancé l’idée de créer sa propre plateforme de réseau social dès le moment où il a été banni de Twitter et de Facebook. Une précédente tentative de mettre en ligne un blogue sur un site déjà existant a été abandonnée en raison du faible achalandage. En plus de la première application, qui doit faire son apparition le mois prochain, avant d’être officiellement lancée à grande échelle en début d’année prochaine, la société dit plancher sur une plateforme de vidéo sur demande offrant du divertissement, des nouvelles et des balados.

Crédit photo: Donald Trump – AP.