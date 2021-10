Facebook change son nom d’entreprise pour Meta afin de mieux refléter sa vision

Le grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé jeudi que le nom de son entreprise changerait pour Meta, afin que celui-ci englobe sa vision pour l’avenir et la réalité virtuelle _ ce que M. Zuckerberg appelle le « métavers ».

Les sceptiques soulignent que cela semble également être une tentative pour détourner l’attention portée aux « Facebook Papers », une mine de documents internes coulés et diffusés par un consortium d’organisations de presse qui comprend l’Associated Press. Bon nombre de ces documents, évoqués pour la première fois par l’ancienne employée de Facebook devenue lanceuse d’alerte, Frances Haugen, ont révélé comment Facebook a ignoré ou minimisé les avertissements internes sur les conséquences négatives et souvent néfastes que les algorithmes de ses réseaux sociaux ont créées ou amplifiées à travers le monde. M. Zuckerberg dit qu’il s’attend à ce que le métavers rejoigne un milliard de personnes au cours de la prochaine décennie. Il s’agira, selon lui, d’un endroit où les gens pourront interagir, travailler et créer des produits et du contenu dans ce qu’il espère être un nouvel écosystème qui créera des millions d’emplois pour les créateurs.

L’annonce intervient au milieu d’une crise existentielle pour Facebook. La société fait l’objet d’un examen législatif et réglementaire accru dans de nombreuses régions du monde, à la suite de révélations contenues dans les Facebook Papers. En expliquant le changement de nom, M. Zuckerberg a fait valoir que la marque « Facebook » n’englobait plus tout ce que l’entreprise faisait. En plus de son réseau social principal, son groupe comprend désormais Instagram, Messenger, son casque de réalité virtuelle Quest VR, sa plateforme Horizon VR et plus encore. « Aujourd’hui, nous sommes considérés comme une entreprise de médias sociaux, a affirmé M. Zuckerberg. Mais dans notre ADN, nous sommes une entreprise qui construit des technologies pour connecter les gens. » Le nom du réseau social Facebook ne changera pas. Le métavers, a-t-il dit, est la nouvelle voie. M. Zuckerberg a expliqué que le mot « méta » venait du mot grec signifiant « au-delà ».

Le changement d’image de l’entreprise ne résoudra pas les innombrables problèmes de Facebook révélés par des milliers de documents internes ces dernières semaines. Cela n’incitera probablement même pas les gens à arrêter d’appeler le géant des médias sociaux Facebook _ ou même de s’y référer comme un « géant des médias sociaux », d’ailleurs. Mais cela n’arrête pas M. Zuckerberg, apparemment impatient de passer à sa prochaine grande affaire, alors que l’entreprise qu’il a créée se démène d’une crise à l’autre. Tout en rejetant largement les révélations des Facebook Papers comme des critiques injustes, M. Zuckerberg s’est concentré sur la création d’un environnement virtuel dans lequel il sera possible d’entrer, plutôt que de simplement le regarder sur un écran. Tout comme les téléphones intelligents ont remplacé les ordinateurs de bureau, M. Zuckerberg parie que le métavers sera la prochaine façon dont les gens interagiront avec les ordinateurs _ et entre eux.

