Un homme est arrêté pour avoir incendié le sapin de Noël devant le siège de Fox News

Un homme qui aurait mis le feu à un sapin de Noël de 15 mètres devant le siège social de Fox News, au c?ur de Manhattan, a notamment été accusé d’incendie criminel mercredi, a annoncé la police.

Le sapin qui trônait devant l’immeuble de News Corp _ où sont entre autres installés Fox News, le Wall Street Journal et le New York Post _ a pris feu après minuit, d’après les policiers. La journaliste de Fox Shannon Bream a annoncé l’incendie aux auditeurs de Fox pendant que les pompiers s’affairaient à l’éteindre. « C’est le Fox Square à New York, à l’extérieur du siège social de Fox, a dit Mme Bream. Il semblerait que notre gigantesque sapin de Noël à cet endroit, il y a quelques minutes, se soit complètement enflammé. »

Les pompiers ont éteint les flammes et on ne rapporte pas des blessures. Un homme de 49 ans, que les policiers décrivent comme un sans-abri, a été arrêté et accusé de méfait criminel, d’incendie criminel et d’intrusion. L’homme avait un briquet en sa possession, d’après la police. Le sapin avait été illuminé lors d’une émission spéciale dimanche.

Crédit photo: flickr