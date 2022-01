Une médecin canadienne assiste une femme qui accouche en plein vol

La docteure Aisha Khatib espérait faire un petit somme pendant la dernière étape de son vol à plusieurs escales de Toronto jusqu’à Entebbe, en Ouganda, le mois dernier. Mais les plans de la médecin canadienne ont été chamboulés lorsqu’une petite boule de bonheur a décidé de venir au monde en plein vol.

Une petite heure après le décollage de Doha, au Qatar, la docteure Khatib s’installait confortablement dans son siège, lorsqu’elle a été réveillée dans sa première somnolence par une annonce du personnel de bord demandant s’il y avait des professionnels de la santé à bord. La professeure de l’Université de Toronto, spécialisée en médecine des voyages, a signalé sa présence à un agent de bord, qui l’a conduite à travers les rangées de passagers endormis jusqu’à l’arrière de l’appareil.

« Je me disais: « Oh, mon Dieu, quelqu’un a eu une crise cardiaque », raconte Mme Khatib. Puis je vois cette femme, avec sa tête vers l’allée et ses pieds vers le hublot (?) et le bébé qui sort. » La docteure Khatib raconte qu’elle s’est alors glissée péniblement entre les sièges, a enfilé une paire de gants et s’est mise au travail, alors que son esprit s’emballait en pensant à tout l’équipement dont elle aurait besoin pour assurer un accouchement en toute sécurité.

Mme Khatib a déclaré qu’une infirmière est soudainement apparue à ses côtés, et la médecin lui a demandé de dénicher une trousse médicale quelque part dans l’avion. Une pédiatre s’est ensuite portée volontaire pour donner un coup de main à cette brigade d’obstétrique improvisée, a-t-elle déclaré. « Le bébé est sorti et était couché sur le siège et pleurait vigoureusement, raconte-t-elle. J’ai dit à la maman: « Est-ce que ça va? » Et elle semblait plutôt calme _ je pense qu’elle était plus sous le choc qu’autre chose. »

Le cordon ombilical est coupé, le bébé emmailloté dans des couvertures de compagnies aériennes, pendant que la pédiatre vérifie les signes vitaux du nouveau-né et que la docteure Khatib continue de s’occuper de la mère, raconte-t-elle. « J’avais le dos contre le hublot et les jambes de cette femme qui m’étranglaient, et je me disais: OK, ça va être compliqué. À cette étape, beaucoup de choses peuvent mal tourner. La maman peut avoir une hémorragie post-partum ou des saignements si le placenta n’est pas complètement expulsé. Le bébé, lui, peut avoir des problèmes respiratoires ou toutes sortes de choses. »

La docteure Khatib interroge la mère sur ses antécédents médicaux. La femme lui dit qu’elle était enceinte d’environ 35 semaines et qu’elle ne s’était pas rendu compte qu’elle était en travail jusqu’à ce qu’elle ait commencé à ressentir de fortes douleurs abdominales, pendant le vol. Heureusement, le reste de l’accouchement s’est bien passé, a déclaré la docteure Khatib. Une fois qu’elle a été certaine que la mère et le bébé étaient stables, elle a annoncé fièrement à la nouvelle maman: « Félicitations, c’est une fille! ».

« Tous les passagers ont commencé à applaudir et à crier leur joie », se rappelle Mme Khatib, qui estime que l’opération aura duré au total une vingtaine de minutes. « J’ai totalement oublié que j’étais dans un avion et que tout le monde nous regardait. » La mère et le nouveau-né ont été escortés vers un endroit plus en retrait dans l’avion pour récupérer et créer déjà les premiers liens en ce bas monde, alors que la docteure Khatib et ses collègues vérifiaient leurs signes vitaux toutes les demi-heures et que l’avion poursuivait sa route vers Entebbe _ encore cinq heures de vol.

La docteure Khatib, quant à elle, a abandonné tout espoir de faire un petit somme dans l’avion: la nouvelle maman avait plus besoin de repos qu’elle. « Je câlinais le bébé », a-t-elle déclaré, ajoutant que les agents de bord ont été très attentifs à leur nouveau petit passager. « Ce bébé a vraiment reçu beaucoup d’amour sur ce vol. » Aisha Khatib a déclaré que la mère lui avait dit qu’elle nommerait le bébé « Miracle Aisha », en son honneur. La médecin, en retour, a offert au nouveau-né un collier en or avec son prénom écrit en arabe.

Crédit photo: Capture d’écran du compte Twitter d’Aisha Khatib, MD (@AishaKhatib).